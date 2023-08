Bývalý superstarista a autor detských piesní sa fanúšikom zveril o rakovine svojej mamy Štefánie, s ktorou bojovala už pred zhruba tromi rokmi. „Áno, je to tak. Mame sa choroba vrátila už aj s metastázami a nie je to dobré. Karcinóm z Merkelových buniek je agresívna forma rakoviny a lekári nám povedali, že sa už nedá operovať. Odporučili nám liečbu imunoterapiou, na ktorú sa práve teraz spoliehame,” napísal koncom júna na sociálnej sieti. Mira sme stretli na markizáckej párty a chceli sme vedieť, či sa jeho mamičke polepšilo.

Mira sme stretli na letnej media párty televízie Markíza. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Všetci dúfame, že sa jej polepší, ale moja mama je momentálne v takom stave, že sme na imunoterapii, čo je už vlastne jediná liečba, ktorá jej môže pomôcť. Už sa nevylieči nikdy, ale môže jej to predĺžiť život. Veľmi sa spoliehame na to, že liečba jej zaberie. Či naozaj zaberie, sa dozvieme 30. augusta. Takže čakáme a sme teraz v takom očakávaní, čo sa udeje,” povedal nám so smútkom v hlase. Napriek pracovným povinnostiam Miro stihol počas leta vybehnúť na dovolenku. „Boli sme v Chorvátsku aj s mamou a blízkymi priateľmi a bol to veľmi hodnotný čas. Som rád, že sme sa rozhodli opäť vycestovať tam, kam chodíme každý rok.”

