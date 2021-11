Posledná rozlúčka s československou hudobnou legendou Mirom Žbirkom, ktorý zomrel v stredu, bude vo Veľkej obradnej sieni Krematória Strašnice v Prahe v piatok 19. novembra o 14. hodine. Informoval o tom PR manažér Rado Mešša. Televízia Markíza ju bude vysielať naživo.

Spevák Miro Žbirka († 69) NÁHLE ZOMREL! Zdroj: Miro Žbirka

Od piatku bude v Dvorane ministerstva kultúry na Námestí SNP v Bratislave vystavená kondolenčná kniha. Ľudia môžu vyjadriť sústrasť každý pracovný deň od 09.00 do 18.00 h a to až do budúceho piatku - 19. novembra. Kondolenčná kniha bude rovnako vystavená aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky na Pelléovej ulici v piatok (12. 11.) v časoch od 09.30 až 12.00 h a potom od 13.00 do 15.00 hod.

Meky Žbirka zomrel v nemocnici počas spánku. Už mesiac bojoval s opakovaným zápalom pľúc. Zaočkovaný bol, covid nemal. Mal ešte velľké plány - koncerty či nahrávanie nových pesničiek.