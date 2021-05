Nie je fanúšik ako fanúšik. Spevák Lukáš Adamec (34) je veľký hokejový nadšenec. Na sociálnej sieti to dal jasne najavo a neprekážalo mu ani to, že sa odhalil.

Bývalý superstarista Adamec je známy tým, že je bývalý vodnopólista, no aj veľký fanúšik hokeja. Našich reprezentantov na aktuálnych Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji rád podporí.

Lukáš Adamec. Zdroj: archív

Kým iní nahodia doma šál, oblečú si hokejový dres či vezmú rapkáč do ruky, Lukáš dáva prednosť plavkám so znakom Slovenska. Treba uznať, že nie každý by sa takto verejne odhalil. Spevák však popritom ukázal, ako sa mu podarilo v ostatnom čase výrazne schudnúť.

