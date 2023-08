V dome žije Dalibor Janda spoločne so svojou rodinou už viac ako 30 rokov. Slávny spevák s jedinečným chraplákom už pred pár rokmi Blesku prezradil, že je to bývanie, po akom s manželkou Jiřinou vždy túžil. „Panelákový byt na rušnej Kamenickej ulici na Letnej mal síce tiež niečo do seba, ale vždy nás to ťahalo bližšie k prírode,“ vysvetlil, prečo dal prednosť pokoju ďaleko od centra hlavného mesta. Veď prečo aj nie, keď jeho jediná dcéra Jiřina je už dávno dospelá a osamostatnila sa. Sťahovanie na vidiek bol pre manželov Jandových logickým krokom – a mestský ruch im vôbec nechýba. „Vždy sa z mesta rýchlo ponáhlame naspäť, do našej oázy pokoja a pohody," prezradil Janda v minulosti českému Blesku.

Pestovateľské úspechy českého speváka. Zdroj: facebook.com/daliborjandaofficial

Rodinka si teda spokojne nažíva vo veľkom dome, ku ktorému patrí obrovská záhrada. A v nej má spevák množstvo netradičných sôch. Jednou je napr. socha Karla IV., ktorá pochádza z Mosteckej veže a na svete existujú iba jej tri kópie. Ďalej socha prvého Habsburga na českom tróne, Ferdinanda I., z kroměřížskej radnice, ktorú si Janda nechal kompletne opraviť.

No a originálnym prvkom jeho pozemku je Cheopsova pyramída v mierke jedna ku sto. Je vysoká 165 centimetrov a tvorí ju 1990 kvádrov. „Plány som nakreslil sám a pyramídu sme postavili s kamarátom,“ chváli sa vždy pyšne hudobník. Záhradu navyše skrášľuje aj keramika, ktorú vytvára jeho žena. „Napríklad postava vodníka zdobí jazierko v našej záhrade.“

Dalibor Janda ukázal záhradu. Zdroj: tv markíza

No a okrem týchto sôch sa Dalibor teší z bohatej úrody. Nechýbajú šťavnaté paradajky, jahody, rôzne druhy byliniek či obrovská cuketa. "V záhrade relaxujem, iba pri hudbe by som sa asi zbláznil, keďže ju robím od mojich 16 rokov. A veľmi ma baví aj úžitková záhrada. Všetko pestujem v nádobách. Mám aj rôzne kvety, ktorým dokonca aj občas spievam alebo sa s nimi rozprávam. Možno si myslíte, že som blázon (smiech), ale to si nemôžete myslieť, lebo tie kvety si to naozaj zaslúžia," prezradil Janda pre markizácky Reflex s tým, že na záhrade pestuje aj papáju, melóny či banánovník.

