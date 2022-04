Pre Csákovú boli vždy typické časté váhové výkyvy a na objeme jej vizuálne pridával aj jej vnadný dekolt. Nedávno prekvapila zmeneným imidžom, keď sa v Inkognite ukázala s dlhšími vlasmi s ofinou a okuliarmi. No to nie je všetko. Speváčka výrazne schudla. „Často sa ma pýtate, ako sa mi podarilo zhodiť tých pár kíl. Zmenila som stravovacie návyky. Obľúbila som si LC stravu – low carb. Je to strava so zníženým obsahom cukru, bez múky a lepku,” zverila sa Csáková na Instagrame, kde prezradila recept na lepšiu figúru. A výsledok naozaj stojí za to. Veď posúďte sami...

Ilona Csáková ako Kleopatra... Zdroj: Ladislav Prikler

Anketa Máte radi Ilonu Csákovú? Áno 67% Nie 33%

