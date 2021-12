Bílá je pomerne často aktívna na sociálnych sieťach, kde sa prihovára fanúšikom. Najnovšie sa zverila o blízkom kamarátovi. „Priateľstvo s Petrom Maláskom trvá už od Neposlušných tenisiek. Chvíľu sme sa míňali, ale teraz si už neviem predstaviť javisko bez neho. Vlastne ani život. Mať vedľa seba pianistu, ktorý hrá podľa toho, ako rýchlo, či pomaly vám bije srdce, mať kamaráta, ktorý je tu vždy pre vás. To je jedným z najväčších darov,” zverila sa Bílá na Instagrame a pochválila sa poriadne odvážnou fotkou. Lucie na nej pózuje v zlatom trblietavom tope.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby to nebol croptop, v ktorom odhalila holé brucho. A to nebolo všetko. Lucie predviedla aj to, akú spodnú bielizeň mala v ten deň na sebe. Spod výstrihu jej totiž vytŕčala biela podprsenka. Treba uznať, že speváckej dive odvaha rozhodne nechýba.

