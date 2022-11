Speváčka Zdenka Predná (38) je mamou dvoch chlapcov – Oskara (7) a Eliáša (5). Nechodili do škôlky, ani do školy, učia sa doma 30 minút denne. Keďže ich rodičia sú muzikanti, hudobnú výchovu majú doma nonstop.

Na tom má najväčší podiel otec Oskar Rózsa (48), známy slovenský basgitarista, producent, skladateľ a dirigent. Zdá sa, že gény rodičov sa úspešne prepojili s detskými. „Po raňajkách vyplnia jednu až dve strany zo svojich zošitov a vybavené. Starší Oskar potom trénuje na klavíri, a to už vyžaduje viac času,“ prezradila speváčka pre Plus 7 dní. Mladšiemu synovi Eliášovi zase učarovali dychové nástroje. Na jednej fotke z vlaňajších Vianoc „hrá“ na trúbke a najnovšie sa prikmotril k tatovi na pódium so saxofónom. No nie je rozkošný?