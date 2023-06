Po boku milujúceho manžela Juraja dorazila v utorok poobede Sisa Lelkes Sklovska do inštitútu estetickej medicíny v Pezinku. ”Dnes tu nie som kvôli masáži, ale prvýkrát v živote idem na zákrok na mojej tvári. Dlhšiu dobu som na sebe pozorovala, že moje horné viečka nestoja. Maskéri ma vždy milovali a aj milujú, lebo mi vždy na ne mohli maľovať obrazy. Ale stávalo sa, že som sa ráno zobudila a moje viečka neboli také, aké by mali byť,” povedala nám a dodala, že ju doktorka dlho prehovárala: “Hovorila mi, ,,Sisa, nerob si starosti. Poď, my tie viečka zoperujeme a budeš mať pokoj." Ja som to tak ale necítila, že by som mala ísť na operáciu, tak som nešla. No a teraz, prešlo pár rokov a na nedávnej návšteve mi opäť povedala, že by sme ich mali zoperovať. Toľko, toľko ma prehovárala, až som si povedala, že dobre. Tak som tu.”

SIsa prišla na plastickú operáciu po boku manžela Juraja. Zdroj: EMIL VAŠKO

Speváčka očakáva, že ju to nijako extra nezmení, iba jej skráti čas rannej prípravy. ”Neverili by ste, koľko mojich kolegýň, ale aj kolegov, chodí na túto operáciu. Oni však chodia okolo štyridsiatky. Ja som tu teda riadne neskoro, vzhľadom na môj vek,” zasmiala sa.

