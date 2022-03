Monika spievala Žbirkov hit Atlantída. Zamaskovaná na legendárneho speváka síce predviedla skvelý výkon, no divácke ohlasy boli rôzne. Niektorí boli z jej vystúpenia nadšení, no našli sa aj takí, ktorých Monika svojím výkonom nepresvedčila. „Neskutočne krásne,” napísal fanúšik Marek. „Nemalo to chybu,” pridala sa Naďa. No nie všetci boli nadšení. „Je to urážka Mira Žbirku,” pridal sa Martin. Počas vystúpenia mala Monika na sebe koženú bundu, čiernu kravatu, krátky účes ako Meky či typické okuliare.

Česká speváčka Monika Absolonová je veľmi talentovaná. Zdroj: Profimedia