Marika Gombitová (65) už dlhé roky žije v ústraní. S fanúšikmi sa však snaží byť v kontakte prostredníctvom Facebooku, kde sa sem-tam pochváli fotkou. Inak to nebolo ani teraz, keď sa skutočne po dlhom čase opäť ozvala. A v pondelok oslávila 65 rokov.

Gombitová býva sem-tam aktívna na sociálnej sieti, kde sa prihovára fanúšikom. Nedávno tak urobila po dlhom pol roku. „Krásny letný pozdrav vám všetkým. S láskou, vaša Marika,“ napísala Gombitová na začiatku augusta na Facebooku a priložila fotku. Na nej pózovala na záhrade so slameným klobúkom na hlave a so svojimi dvoma psíkmi. Nechýbal dokonalý mejkap, na ktorý si speváčka potrpí, ako je to o nej známe.

Marika s kamarátkou Evou Kožejovou, ktorá sa stala jej manažérkou, na archívnej fotografii. Zdroj: Archív NMH

Prešli dva mesiace a Marika sa ozvala znova. Tentoraz v deň svojich 65. narodenín. „Milí priatelia, veľká vďaka za vaše nádherné priania, darčeky, kvety, tortu k mojim dnešným narodeninám a meninám. Ľúbim vás! Vaša Marika,“ napísala v pondelok podvečer na Facebooku Marika a priložila aj fotku. Tá síce nezachytáva ju, ale kopu jej darčekov, ktoré dostala od verných fanúšikov. Nechýbajú obrovské kytice ruží a torta s jej podobizňou. Speváčke tak krásne spríjemnili jej narodeninový deň.



