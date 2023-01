Kým mnohé známe ženy počas života vystriedali viacero odtieňov farby vlasov, Molnárová je verná svojej blond. Momentálne jej vlasy podrástli a speváčka sa ukázala so zvlnenou „ofinkou” sčesanou na pravú stranu. No to nebola tá výrazná zmena, ktorá na prvý pohľad bije do očí.

Na snímke Marcela Molnárová. Zdroj: MICHAL SMRČOK

O Marcele je známe, že už nejaký ten piatok nosí sem-tam dioptrické okuliare, väčšinou si zvolila červený rám. Teraz stavila na čierny. Svoj vynovený look podčiarkla výrazným červeným rúžom. Treba uznať, že tento imidž jej mimoriadne pristane a že napriek tomu, že v lete oslávi už 58 rokov, na svoj vek rozhodne nevyzerá.