Krasológ Jozef Oklamčák (65) je známy tým, že rád žúruje. Spolu so svojimi priateľmi prišiel kamarátku Marcelu Laiferovú (76) vyšibať o tri týždne skôr. A je jasné, že o zábavu núdza nebola.

Oklamčák sa so svojimi priateľmi pravidelne stretáva pri dobrom jedle a pití. Pandémia koronavírusu to však zastavila. Partička sa tak po dlhom čase opäť dala dokopy.

Karin Haydu, Jozef Oklamčák, Silvia Šuvadová a Marcela Laiferová. Zdroj: archív

„Stretli sme sa u Marcely Laiferovej na ‚predveľkonočnej párty‘. Bolo to u nej a okrem dobrej gastronómie bola aj veľmi dobrá zábava. Spolu s Jozefom Golonkom, so Štefanom Wimmerom, s Oliverom Andrásym a s Jurajom Štofkom sme ju aj vyšibali. Radšej dnes, lebo do Veľkej noci sú ešte 3 týždne a človek nikdy nevie, čo dovtedy bude,“ napísal Oklamčák k spoločnej veselej fotke. Všetko stihli radšej v predstihu. Človek naozaj nikdy nevie, čo bude...