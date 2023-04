Marcelu Laiferovú (77) poznajú ľudia najmä ako speváčku, no okrem hudby sa venuje aj numerológii či písaniu kníh. Umelkyňa svoju rodinu príliš nemedializuje, no najnovšie urobila výnimku, keď ju jej najbližší prišli podporiť na slávnostný krst.

Marcela novú knihu pokrstila v jednom z kníhkupectiev v centre mesta, pričom krstnými rodičmi boli Pavel Traubner a spisovateľka Marika Eisler Studeničová. Speváčku prišli podporiť aj jej najbližší – syn, dcéra a vnúčatá, s ktorými ochotne zapózovala. A prečo sa rozhodla písať práve o šťastí?

Na snímke Marcela Laiferová. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„O tom, že som chcela písať o šťastí, bola moja dávna potreba, lebo vidím, že náš život nie je šťastný, respektíve, že ľudia sa ťažko vyrovnávajú s problémami bežného života. Aj ja som sa to musela naučiť počas života, lebo ma tiež stretávali nie iba samé krásne veci. Myslím si, že to je to, čo ľudia potrebujú, aby si našli nejaký spôsob, návod, ako použiť antistresový program. Tam je veľmi veľa tém a najdôležitejšie je byť vnútorne uspokojený a šťastný. A keď to tak je, máte dobrú imunitu a ste zdravší, je to veľmi jednoduché táto matematika,” prezradila nám Laiferová, ktorá sa predviedla v nádherných šatách. Tie si, ako nám priznala, kúpila v butiku v Piešťanoch.

V knihe „Ako nájsť vnútorný pokoj” rozpráva Laiferová o tom, ako môžeme znovu získať rovnováhu aj po úderoch osudu. Vysvetľuje, ktorými potravinami si zlepšíme náladu a zvýšime energiu, ako udržíme pod kontrolou emócie, či ako na nás vplývajú farby. Ponúka podrobný program proti stresu, dvanásť zlatých zásad pri chudnutí, ale aj vlastné triky na krásu. Každý, kto sa túži dopracovať k väčšej radosti zo života, si tu nájde cenné rady, a popri nich spozná aj zaujímavé detaily zo života tejto inšpiratívnej ženy.