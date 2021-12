Speváčka Maja Velšicová (85) sa ešte v apríli tohto roka rozhodla pre veľkú vec. Predať svoj obrovský dom v lukratívnej bratislavskej časti a presťahovať sa do menšieho. Dokonca zvažovala aj odchod do Ameriky. Náhla smrť syna však všetko zmenila.

Maja Velšicová by pre svoju rodinu spravila čokoľvek. Preto, keď jej synovia potrebovali peniaze, neváhala a rozhodla sa svoj dom na lukratívnej adrese predať, aby im finančne pomohla. „Viac-menej preto, že teraz prišiel ten čas, keď treba pomôcť deťom. Deti chcú podnikať, tak im chcem pomôcť. Bez peňazí to nejde,” povedala nám v máji speváčka, ktorá mala už aj premyslené, kam by išla.

„Pôjdem buď do Turčianskych Teplíc, kde si v hoteli zaplatím nejaký apartmán. Mám tam dobrú kamarátku, ktorá tam jeden vlastní. A je to len cez cestu do kúpeľov. Takže by to bolo hádam aj zaujímavé. Ešte som sa nerozhodla. Možno si kúpim byt aj tu. Ale viete, čo budem vo veľkom byte robiť, ak mi odíde aj druhý syn. Takže sme dospeli k takémuto kroku. Musím sa však priznať, že mi krváca srdce, keď vidím, ako je tu nádherne. Takáto adresa je len jedna,” pokračovala Velšicová, ktorá nevylúčila ani to, že by sa presťahovala do Ameriky k synovi.

Zdá sa, že Maja Velšicová ostane na všetko sama. Zdroj: ERIK KOLLÁRIK

Herečka svoj dom na stránkach s nehnuteľnosťami ponúkala cca za 2 milióny eur. Jej plány však narušila náhla smrť syna Borisa, ktorý mal v septembri v Amerike nehodu. Počas šoférovania pravdepodobne dostal infarkt. Ako sa zdrvená herečka aktuálne má? „Už sa mám trochu lepšie. Viete, smrť syna mi podlomila nohy. No už som sa s tým zmierila a verím, že to teraz bude také vyrovnané, lebo dobré to už nikdy nebude,” reagovala smutným hlasom pani Majka, ktorá cez Vianoce bude s druhým synom a vnučkou.

Ako to však vyzerá s jej veľkým sťahovaním? „Všetko sme to zrušili. Ostávam bývať tu. Všetko to bolo viazané na Borisa a tým, že zomrel, všetko sa to zrútilo ako domček z karát. Ja vlastne v dome bývam so synom. Dom má dve poschodia a ja bývam na prízemí. Bývam z druhej ulice ako on. Mám to tak vybudované, že nemám schody, aby som nemusela po nich chodiť. Pre môj pokoj sa to celé vyvinulo tak, že nejdeme do Ameriky. Nemali sme ani veľa záujemcov, takmer žiadneho. NAKA tých bohatých ľudí asi poriadne vystrašila. Tak boli všetci tichúčko. A teraz už piati volali. Aj Mário sa už upokojil, lebo jeho túžba odísť bola veľmi silná. Veľa vecí už loďou poslal do Ameriky a teraz čakáme, či sa to vráti, sú to najmä zimné veci,” dodala Velšicová, ktorej úsmev na tvári spôsobuje aspoň práca. Objaví sa totiž v novom markizáckom seriáli.

