Že by to bol konečne ten pravý? Lucie Vondráčková (42) tri roky po rozvode s hokejistom Tomášom Plekancom (39) priznala, že je opäť zamilovaná. Kto je tým šťastným?

Nie je to tak dávno, čo rozvedená Lucka randila s Peterom Vojnarom. Dvojica sa však napokon na jar tohto roku rozišla. Speváčka najnovšie priznala, že má novú lásku. „Užívam si stav zamilovanosti, je to to najkrajšie obdobie. Sme tak nejako všetci spokojní a šťastní,“ priznala českému denníku Aha! Vondráčková. A vzápätí dodala: „Červenám sa, keď o tom hovorím… “ pokračovala.

Lucie Vondráčková je opäť zamilovaná. Zdroj: https://www.instagram.com/lucievondrackovaofficial/

Kto je jej „pán Božský“, si zatiaľ necháva pre seba. „Už som toho o súkromí povedala dosť, ale možno čoskoro nastane chvíľa, keď sa to dozviete,“ netajila sa Vondráčková. Šušká sa, že má ísť o slovenského hudobníka Marka Vossa (35), s ktorým Lucka úzko spolupracuje. Nedávno predstavili nový spoločný videoklip.

