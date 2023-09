Patrí medzi najobľúbenejšie české speváčky a zbožňujú ju ľudia aj na Slovensku. Reč je o Marii Rottrovej (81), ktorá je nazývaná prvou dámou českého soulu. Nedávno absolvovala miniturné po Slovensku a krátko nato zavítala aj do Bratislavy, kde to rozbalila na hodoch.

Na pódiu v Ružinove sa od piatka do nedele predstavili známi hudobníci ako raper Kali, Miro Jaroš, Queenmania, Fragile a ďalší. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie hviezdy Marie Rottrovej. Česká Lady Soul si to tak pred pár dňami opäť namierila na Slovensko. Nedávno totiž vystúpila v Trnave, predtým na Nitrianskom hrade a v Nových Zámkoch. Magickým hlasom a silou osobnosti si získala obrovské davy fanúšikov a dodnes nemá na hudobnej scéne v našej oblasti obdobu. Vystúpenie českej divy bolo zlatým klincom programu.

Vystúpenie Rottrovej bolo naplánované na nedeľu o 20.30 hod. Krátko predtým sa pripravovala v zákulisí a nechýbala ani skúška mikrofónu. Speváčka vyšla na pódium presne o pol deviatej. Jej príchod bol sprevádzaný veľkým potleskom. Park Andreja Hlinku, kde sa spomínaný koncert uskutočnil, doslova praskal vo švíkoch a spevácku divu si prišli vypočuť davy jej fanúšikov. Hneď v úvode sa speváčka postarala o úsmevný moment, keď priznala, že netušila, že bude vystupovať v exteriéri.

Marie Rottrová vystúpila s kapelou počas Ružinovských hodových slávností v Bratislave. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„V Dome kultúry Ružinov som už raz vystupovala, tak si tak pred mesiacom hovorím, že teším sa sem znova. Len to som nevedela, že budem spievať vonku, v parku. Bola som v tom, že to bude v kulturáku,” zahlásila s úsmevom, čím narážala na svoj outfit. Speváčka totiž zvolila sukňový kostým so silónovými pančuškami a lodičkami, pričom počasie v Bratislave v ten večer nebolo práve najpriaznivejšie. Ortuť na teplomeri ukazovala 14 stupňov. Krátko pred jej koncertom dokonca pršalo. Speváčka to však napokon zvládla a prítomným nadšencom predviedla svoje legendárne pesničky.