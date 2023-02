Kristína začala so svojou láskou Mariánom chodiť už po maturite. Zaľúbenci si v októbri 2016 povedali svoje áno. Svadbu mali v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Speváčka sa v tom čase vyjadrila, že už je pripravená aj na dieťatko a rada by to stihla do svojej 30-ky. Svoje želanie však posunula o 3 roky

Kristína Peláková Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bg07P6PH6hK/

V máji 2021 porodila prvého synčeka, ktorému dali s manželom meno Radko. Jej milovaný syn tak v máji oslávi už dva roky a hrdá mamina sa pochválila novou fotkou. „Krásny deň všetkým,“ pochválila sa Kristína na sociálnej sieti a priložila fotku, ktorá zachytáva jej synčeka, ako sa hrá v izbe s detskou kuchynkou. Speváčka ho síce do tváre skrýva, no vidieť, že to už rozhodne nie je žiadne bábätko.