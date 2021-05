To, že speváčka Kristína (33) je v radostnom očakávaní, sa prevalilo iba nedávno, na konci marca. Pred pár dňami sa jej život zmenil od základov, keď sa jej narodil synček Radoslav. Hrdá mamina najnovšie prezradila, ako to všetko zvláda.

FOTO Speváčka Kristína prvýkrát PREHOVORILA po pôrode: Sú noci, kedy nespíme, no užívam si to

Kristína sa pred necelými piatimi rokmi vydala za manažéra a dlhoročného partnera Mariána Kavuliča. Párik sa aktuálne raduje z prvého spoločného synčeka, ktorý sa narodil pred pár dňami. „Ahojte, ozývam sa po dlhšom čase s mojou krásnou novinkou, ktorú chcem s vami zdieľať. Začiatkom mája som sa stala mamou, narodil sa mi chlapček Radoslav. Tak vás všetkých pozdravujem," prekvapila Kristína v pondelok na Instagrame a mnohí jej fanúšikovia i celebrity ostali z jej radostnej novinky poriadne zaskočení, keďže o ničom netušili.

Kristína Peláková Zdroj: LUkáš Kimlička

A hneď v rovnaký deň prezradila aj niečo viac. „Som šťastná, lebo sme obidvaja aj s Radkom zdraví. Viac-menej mám teraz také spoznávacie obdobie, šestonedelie. Mám sa dobre, mám pekné obdobie. Pre mňa je to nový život a nový svet, ale všetko je v poriadku, takže som rada,” povedala pre jojkársky Top Star novopečená mamička Kristína.

Materstvo si užíva plnými dúškami so všetkým, čo k tomu patrí. „Tým, že som prvý raz mamičkou, všetko je nové pre mňa. Patria k tomu aj noci, keď sa nespí, potom sa zase spí, ale beriem to tak, že to patrí k tomu,” pokračovala speváčka. A prečo svoje tehotenstvo celý čas tajila? „Oboznámila som o tom len úzku rodinu. Nešírilo sa to, keďže som to nedávala na sociálne siete,” dodala.