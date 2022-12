Speváčka Kristína v máji 2021 zverejnila na Instagrame radostnú novinu, že už mesiac je mamou synčeka Radka. Malý princ jej teda robí radosť už vyše roka a pol. Peláková v pondelok prijala pozvanie do Telerána, kde prezradila aj to, ako jej synček zmenil život. „Materstvo mi úplne zmenilo život. Žijem inak. Keď mal Radko rok, začala som postupne pracovať. Vtedy začali letné akcie, no dala som si taký pomalší režim, že jeden koncert za týždeň. Malý chodí vždy s nami. Nech si zvyká postupne, že sme cestovatelia,” prezradila Kristína, ktorá sa netají tým, že jej syn je veľmi temperamentný.

Kristína Peláková Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bg07P6PH6hK/

„Je to také temperamentné slnko, veľmi energický chlapec, zlatý. Je to krásne, mám naozaj úplne iný život,” pokračovala. „Pred pôrodom som dostávala veľa rád, no potom som zistila, že môj život, môj syn ma najviac naučí. Marián je aktívny otec, starostlivý, empatický, veľa sa s ním hrá. Prebaľovať problém nemal,” dodala Kristína.

