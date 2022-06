Katka Koščová má leto vždy plné koncertov. No keďže má aj dve deti, snaží sa venovať aj im. Pred pár dňami sa so sestrou Veronikou pochválili na sociálnej sieti vtipnou fotkou. Obe si totižto kúpili takmer rovnaké kvetované šaty. Rozdiel bol v dĺžke a strihu. “Chápete? Sme si v sekáči kúpili rovnaké šaty a aj rovnaké topánky,” napísala Koščová k ich spoločnej fotke. To, že sú sestry, sa im rozhodne nedá odoprieť. Ktorej pristanú viac?

Katka Koščová výrazne schudla. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ce5lHJhqkJ0/