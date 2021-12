Vďaka účasti v šou spoznalo Katku celé Slovensko a dodnes má množstvo fanúšikov. Paradoxom je, že hoci v roku 2005 celú súťaž vyhrala, na šou si teraz v televízii neprepne. „Musím sa priznať, že ja SuperStar vôbec nesledujem. Ospravedlňujem sa všetkým, my doma nemáme klasický televízor. Mňa to teda klasicky obchádza. Občas si len niečo pozriem na sociálnej sieti. No v zásade som nevidela ani jednu časť,“ prezradila nám Katka.

Katka vyzerá skvele. Zdroj: Instagram Katka Koščová

Prečítajte si tiež: