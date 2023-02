Speváčka Katka Knechtová mala s Mekym Žbirkom krásny vzťah. Boli vynikajúcimi kamarátmi a keď náhle zomrel, prežívala to mimoriadne ťažko. Na novej výstave jeho rodinných fotografií preto nemohla chýbať.

Speváčka Katka Knechtová bola jednou z hostí, ktorí si prišli pozrieť súkromné fotky Mekyho Žbirku v rámci novej výstavy na Bratislavskom hrade. Pred rokmi spolu naspievali dueto Skúška snov a Meky patril medzi jej blízkych kamarátov.



„Meky sa stal mojím priateľom. Bolo to celé zvláštne. On si ku mne vybudoval taký intenzívnejší vzťah. Akoby si ma vybral spomedzi všetkých spevákov. Začal ma postupne volať na koncerty – na hosťovačky. Ja som veľmi rada vždy prišla. A potom mi hovorí, Katka, ja som sa tak ťukol do čela, prečo ty stále spievaš moje staré veci, musíme mať nejakú spoločnú pesničku. Zažili sme spolu kopu pekných vecí,” povedala po jeho smrti v relácii Boris a Brambor.



Na výstavu speváckej legendy prišla oblečená vkusne a štýlovo. Zdroj: EMIL VAŠKO

Knechtová prišla na Mekyho výstavu celá v čiernom. Mala na sebe dlhé nohavice s opaskom a obtiahnutý rolák, čím predviedla nadčasový pánsky štýl.