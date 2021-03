Asi iba málokto by povedal, že Katarína Knechtová má na chrbte už štyri krížiky. Speváčka si na oslavy nepotrpí, aktuálna situácia to ani nedovoľuje. Brunetka sa hlboko zamyslela nad novou dekádou.

„Všetci, čo ma poznajú, vedia, že narodeniny oslavujem nerada. Lenže moja rodina, najbližší priatelia a všetci, ktorí ku mne chovajú už čokoľvek pozitívne a v ten deň si spomenuli na mňa, ľudia, od ktorých som v ten deň cítila lásku, ma úplne ‚polámali‘ a ja som nakoniec nielenže oslávila, dokonca som si aj poplakala od radosti,” zverila sa Knechtová, ktorá priznala, že to nemá ľahké.

Katka Knechtová Zdroj: EMIL VAŠKO

„Dnes už taká zmierená vstupujem do ďalšej dekády. Nebudem vám klamať, nie je to jednoduché, to my ženy vieme. A necháme si to pre seba, však. Nech žije druhá 20-ka! No a čo,” dodala speváčka, ktorá sa pochválila natredičnou tortou v tvare korunky.