V Malage, tomto andalúzskom meste, majú totiž s manželom Štefanom Margitom (65) svoj druhý domov, no stále sú v Česku. „Je mi naozaj o dosť lepšie. Musím si zaklopať. Teraz, čo neboli tie horúčavy, sme chodili so Štefanom dokonca okolo domu aj na prechádzky,“ zverila sa Blesku speváčka. „Chodiť medzi ľudí a prijímať doma návštevy sa pre nákazu covidu ešte bojím,“ pokračovala Hana. Obaja začali premýšľať o letnej dovolenke.

Štefan by do Malagy išiel veľmi rád, lebo je presvedčený, že by to Hanke prospelo aj psychicky. Určite by to zrejme bolo na dlhší čas ako len krátka dovolenka. „Doma sa síce nenudíme, ale zmena je zmena,“ zapojil sa Margita. V Španielsku majú krásny byt, kde vo vnútrobloku majú dva bazény s morskou vodou.

