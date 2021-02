Do háremu Kollára patrí mnoho našich krások a už si stihol zaobstarať aj svoju detskú futbalovú jedenástku. Má totiž 11 detí s 10 ženami. To, že má slabosť pre ženy, je o ňom roky veľmi dobre známe. Preto viacerí fanúšikovia Barbory Balúchovej chceli vedieť, prečo sa s ním zaplietla, keď vedela o jeho povesti.

Barbora Balúchová Zdroj: instagram/barborabaluchovaofficial

,,Si do Borisa zamilovaná ešte? Prečo s ním bola taká krásna žena? Životná istota?” opýtali sa jej otvorene na sociálnej sieti a ona bez okolkov odpovedala. ,,Položím vám takú otázku, mali by ste dieťa s niekým, koho nemilujete alebo ste nemilovali?” priznala otvorene s tým, že po narodení jej dieťaťa bola dlhý čas sama a neskôr síce niekoho stretla, ale nevydržalo to dlho.

