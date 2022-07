Barbora približne 2 roky pracovala v televízii Senzi, kde robila rozhovory s hosťami na rôzne témy. Práca ju bavila a rada o nej rozprávala. No najnovšie je všetkému koniec. „Priatelia, televízni diváci, všetci účinkujúci, s ktorými som mala možnosť spolupracovať a spoznať sa… Áno, je to pravda, v TV Senzi končím aj ja. Píše sa mi to naozaj veľmi ťažko, pretože to boli pre mňa krásne 2 roky. Ďakujem naozaj zo srdca za možnosť byť súčasťou TV Senzi. Ďakujem riaditeľovi Norovi Mészárošovi, ktorý mi vždy poradil, čo zlepšiť a stal sa mne, ale aj môjmu synovi dobrým priateľom. Bolo to krásne obdobie a ani neviete, ako ťažko sa mi tieto riadky píšu. Ako sa hovorí, niečo sa končí a niečo sa začína. Ešte raz všetkým veľká vďaka,” napísala Barbora na sociálnej sieti. Spolu s ňou odchádza aj riaditeľ Senzi Noro Mészároš, ktorý priznal, že dôvod je ten, že je už unavený a spolu s ním prekvapivo odchádzajú aj ďalší zamestnanci.

Speváčky Eva Máziková a Barbora Balúchová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CJ_VCBkre9o/

