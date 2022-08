Basiková nedávno poriadne prekvapila fanúšikov na sociálnej sieti. Zverejnila odvážnu fotku, ktorou mnohých šokovala. „Ako Madonna?“ napísala Bára otázku k fotke, na ktorej pózuje zozadu, pričom na sebe má dierkované pančušky, spod ktorých jej presvitajú vykrojené čierne nohavičky. „No, nie nadarmo sa o Barči hovorí, že je to punkerka. Možno by jej pri tom punku porovnanie s Madonnou veľmi nelichotilo... no čo už... inak dosť dobrá fotka,“ reagovali ľudia.

Bára Basiková

