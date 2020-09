Jedna časť sa výborne zabávala, no tá druhá novú šou poriadne skritizovala. Mnohým sa nepáčilo ani príliš žoviálne správanie detektívov. ,,Preháňajú to! Nasilu sa smejú, nasilu hrajú prekvapenie, celý ich prejav mi príde taký silený,"napísal divák po konci. ,,Taká zábavka pre malé deti," pridal sa ďalší. No a psíčkarov najviac vytočila maska ,,buldočka." ,,Preboha, veď to je mops, nie buldoček!" ozvali sa viacerí. Potom sa však do diskusie zapojili aj takí, ktorí boli zo šou nadšení. ,,Pozeráme celá rodina a spoločne hádame, kto môže byť pod maskou! Je to super!" napísala diváčka. A dôkaz, že to mnohých ľudí na Slovensku a aj v Česku chytilo, svedčí úspech na sociánej sieti. Pod fotkou každej masky sa už za niekoľko minút objavilo okolo 3500 komentárov a ľudia s nadšením tipovali, kto by sa pod ňou mohol skrývať. A čo na túto šou hovoríte vy?

Šou zlatá maska. Páv. Zdroj: tv joj