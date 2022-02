Zakliata šou. Hneď, ako sa Survivor začal, sa rozhodol odstúpiť český spevák Vojta Drahokoupil. Dôvodom boli panické ataky. A tým sa to rozhodne nekončilo. Po pár týždňoch sa začal Gábor Boráros sťažovať na boľavé koleno. Po MR vyšetrení prišiel ostatným oznámiť, že výsledky neboli dobré a v šou definitívne končí. Krátko po ňom sa už porúčal aj jeho parťák Nathan. Ten po namáhavej súťaži skolaboval, odpadol a dostal otras mozgu a musel odletieť domov. No a teraz sa k nim pridal aj český moderátor Tomáš Zástěra. Zo šou sa tiež rozhodol odstúpiť.

Zo šou Survivor odstúpil už aj český moderátor Tomáš Zástěra. Zdroj: tv markíza

Dokopy sú to už štyri celebrity, ktoré to v týchto bojových podmienkach nezvládli. “Súťaž opúšťam s rozporuplnou náladou, pretože odchádzam bez vyradenia, bez jediného hlasu od súťažiacich, pre zranenie. Samozrejme, že som rozladený, lebo som to mohol dotiahnuť možno až do zlúčenia, alebo ešte ďalej. Každým dňom, čo som odstúpil, sa snažím vyrovnať s tým, čo sa stalo. Zdravie je ale prvoradé a asi to takto malo byť,” povedal.