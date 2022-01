Súťažiacim, ktorý sa rozhoodol odstúpiť, je český spevák Vojta Drahokoupil. ,,Je to vec, s ktorou bojujem strašne dlho a dúfal som, že tu to pokorím, ale bohužiaľ to tak nie je. Prežil som tu niečo, čo som už rok a pol nezažil. Myslel som si, že to dám, že mi Survivor pomôže k tomu to pokoriť. To, čo to presne spôsobilo, nikdy človek nevie, ale je to samozrejme stres, to, že som hypochonder a dosť vecí si pripúšťam. Úzkostný stav som v Česku už nemal, ale tu sa prejavili hlavne kvôli tomu, že nevieme, čo sa bude diať. To, že tieto stavy prišli po pár dňoch, čo som tu, som nečakal. Mrzí ma to," povedal Vojta. ,,Cítim na sebe, že by to bolo horšie a horšie," netajil sa svojimi stavmi. Tí, ktorí panické ataky nikdy nezažili, zrejme ani len netušia, čo musel Vojta prežívať.

Vojta Drahokoupil sa rozhodol zo šou Survivor odstúpiť. Zdroj: tv markíza

Keď túto správu oznámil ostatným súťažiacim, viacerí sa neubránili slzám. ,,Tip na víťaza samozrejme mám, je to človek, ktorý mi hrozne sadol ešte pred tým, než táto súťaž začala. A je to Nathan. Je to človek, ktorý je psychicky aj fyzicky strašne silný a je to strašne príma človek. Prial by som mu to," dodal Vojta.

