Do salóna zavítala trojica kamarátov s jasným cieľom – nájsť pre Matúša oblek, v ktorom ohúri publikom. Už pri prvom pohľade na hlavného aktéra je jasné, že nie je operným spevákom či huslistom vo filharmónii. Matúš je totiž striptér. V spoločnosti kolegov, s ktorými sa chystá na veľkolepé vystúpenie, prišiel nájsť vhodný odev na túto ženskému oku lahodiacu šou.

Matúš zo šou Šaty snov je striptér. Zdroj: tv markíza

„Moja predstava je taká, aby to vyzeralo v celosti rovnako, aby to bolo vhodné na pódium. Mám zvlášť choreografiu, budem mať sólo. Preto potrebujem niečo extravagantné, aby sa to publiku páčilo," uviedol Matúš. Jeho výber bol obmedzený, keďže jeho vypracované telo a bicepsy sa nezmestili do každého saka. Nakoniec zvolil voľnejší model. „Je to sako snov," pochválili Matúšov výber kamaráti. Keď sa pozrel na seba do zrkadla, neostávalo mu nič iné, len sa pochváliť. „Vyzerá to dobre a tradične," povedal so zvodným pohľadom a v salóne začal predvádzať striptízovú šou.

