Na úvod výzvy totiž povedala prorockú vetu: „Kuchyňa našich babičiek... Aj ja som už babička, ale väčšinou to tak býva, že človek stroskotá na tých najjednoduchších veciach.“ Čo čert nechcel, stalo. Podľa porotkýň pripomínali jej pirohy s omáčkou omáčku s pirohami. Pagáče, ktoré učila ostatných prekladať, jej padali do strany ako opité. Zabojovať chcela 3D perníkovou animáciou statku, na ktorom vyrástla.

Pečie celé Slovensko 2. Súťažiaci robili praclíky, tiramisu a palacinkovú tortu. Zdroj: RTVS

„Nie je to žiadna sláva, okrem toho sa mi trasie ruka,“ povedala počas zdobenia perníčkov a porotkyne zhodnotili, že vyzerajú, akoby to robil škôlkar. Milka sa lúčila so slzami v očiach: „Myslím, že som ukázala, že aj v mojom veku sa dá ešte niečo dokázať na to, ako krátko pečiem.“ O tom, pani Milka, niet pochýb. Pekárkou týždňa sa stala Lucia (38).

