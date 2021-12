Adela Vinczeová, Dano Dangl, Andrea Bučko, Ľubomír Bajaník, Janette Štefánková a Štefan Štec si zmerajú svoje sily v súboji v pečení. Presne ako donedávna súťažiaci, aj oni budú musieť upiecť rôzne vianočné dobroty. Ako niektorí priznali, pečenie nie je ich silná stránka. „Ja som bola pozvaná do tejto relácie a povedala som im, že neviem piecť, takže je to na zodpovednosti tvorcov, že ma tu majú, a je to ich problém. No budem sa, samozrejme, snažiť. Nebudem to flákať v rámci mojich nemožností,” prezradila Adela. Veľké skúsenosti nemajú ani spevák Štefan Štec či Dano Dangl, ktorý piekol naposledy tortu otcovi, keď mal 15 rokov, no jeho výtvor nikto vtedy nejedol.

Dano Dangl v šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Je jasné, že keď sa na natáčaní stretla dvojica Dangl a Vinczeová, ktorá spolupracuje na viacerých projektoch, bude o zábavu postarané. Neustále sa budú doťahovať, podpichovať, no pri zlepení perníkového domčeka si budú aj asistovať a poriadne sa pri tom ešte aj zabavia. Kto sa stane víťazom špeciálnej časti, uvidíte v nedeľu o 20.30 hod. na Jednotke.

