V šou Pečie celé Slovensko po 1. kole nevypadol nik, no po druhom už musel niekto zo súťaže odísť. Tou smoliarkou sa stala najstaršia súťažiaca Klára Fazekašová (65). Tá počas večera prekvapila šokujúcim priznaním.

Juraj Bača na konci 2. časti vyhlásil pekára týždňa, ktorým sa stal Adam. Ten neskrýval radosť. No potom nastala neobľúbená časť, keď muselo padnúť meno prvého vypadávajúceho. „Po druhej časti nebude pokračovať v pečení tu s nami Klárka,“ oznámil meno vypadávajúcej moderátor Milan Zimnýkoval.

„Bol to krásny zážitok, som veľmi rada, že som tu bola – a s takým dobrým pocitom odchádzam. Je tam super partia, vedia veľmi dobre piecť, budem zvedavá, ako to dopadne,“ povedala Klára bezprostredne po vypadnutí. No a Klára ešte počas epizódy šokovala moderátorov i divákov emotívnym priznaním. Moderátori Bača a Zimnýkoval si totiž všimli, a nielen oni, že kríva. Zaujímalo ich, čo sa pani Kláre stalo.

Klára Fazekašová (65 rokov) Zdroj: RTVS

„Nemám nohu. Keď som mala 21 rokov, mala som úraz a ochrnula som. Dva roky som sedela na vozíku,“ šokovala Klára mrazivou spoveďou. „Ale chodíš veľmi dobre,“ uznal Bača. „No, snažím sa,“ reagovala s úsmevom. Pani Fazekašová tak úsmev nestráca a s hendikepom žije už dlhých 44 rokov.