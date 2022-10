Marián sa do pekárskej šou dostal až na druhý pokus. V „jednotke“ to na finále nestačilo. Nevzdal to a čas do začiatku „dvojky“ využil na to, aby sa v pečení s pomocou manželky zdokonalil. Vo štvrtej epizóde, kde súťažiaci piekli cupcaky, farebné donuty a rozprávkovú tortu, určite nepohorel, len na postup to nestačilo. Marián sa so šou rozlúčil slovami. „Myslím, že hanbu som si neurobil, veľa vecí som sa tu naučil a už sa teším, ako ich budem doma skúšať.“ Pekárkou týždňa sa stala Ukrajinka Táňa Turina (38).

