Búrka prehrmela a sexi súťažiaci sa opäť mohli vrátiť do vily. Jedno z dievčat si to však namierilo rovno na letisko. Po ďalšom párovaní totiž ostala na ocot Slovenka Lia, ktorá prišla do šou ako bombshell. Napriek tomu, že bola aj na romantickom rande s Jakubom, ten si ju nakoniec nevybral a dal prednosť Hanke.

Ako sa vám Lia páčila? Zdroj: VOYO

Najnovšie by sa však mali mať na pozore chalani. Do vily prišiel nový bombshell Radek, ktorý určite poriadne zamieša karty. Je to totiž poriadny divoch. Nedávno chodil so striptérkou, ktorá bola o 10 rokov staršia ako on. Stretol ju prekvapivo v striptízovom klube, keď tam bol ako hosť. Okrem toho mal 2 vážne vzťahy. Má jednu špeciálnu schopnosť, ktorá pramení z jeho pokojnej osobnosti – schopnosť provokovať dievčatá tým, že je pokojný aj vo vypätých situáciách.