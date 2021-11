Tak a je koniec! Do finále Love Island sa dostali tri páry - Nikol a Vilda, Pítr a Gabriela a Martin a Laura. O tom, kto zvíťazí, hlasovali diváci v aplikácii. A tí rozhodli, že najviac si to zaslúžia práve Laura a Martin! Keď však všetko skončilo, mnohí pri obrazovkách ostali poriadne zmätení.

Na konci sa rozhodovalo medzi dvomi pármi, keďže Nikol a Vilda skončili na treťom mieste. Víťazmi sa nakoniec stali Laura a Martin. No následne na nich čakala veľká výzva. ,,Ja tu mám dve neoznačené obálky, ani ja s Nikol nevieme, ktorá je ktorá. Vieme iba to, že v jednej sú peniaze a v druhej srdce. Teraz príde skutočná skúška vášho vzťahu. Každý z vás si vezme jednu obálku. Ten, ktorý tam bude mať peniaze, si môže všetky nechať alebo sa rozdelí. Je to iba na ňom," zneli slová moderátorov Vaška a Nikol.

Šou Love Island spoznalo svojich víťazov. Laura a Martin, gratulujeme! Zdroj: voyo

Laura mala v obálke srdce, Martin výhru 75-tisíc eur. ,,Úprimne, je to obrovská suma, s ktorou už človek môže nejako pracovať. Ale nestál by som tu, keby som bol na všetko sám, takže... Ja nemám slov. Ale... samozrejme si vyberám lásku!" znelo Martinove rozhodnutie. Mnohí diváci tak po konci nevedeli, ako to vlastne dopadlo. Rozdelili sa? Dostali vôbec výhru, keď si Martin vybral lásku? Odpoveď je... Krásnu sumičku dostal a s Laurou išli na polovicu. Gratulujeme!