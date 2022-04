Komik Fero Joke (32) sa preslávil vďaka svojim paródiám na Instagrame a jeho videá obľubuje čoraz viac ľudí. Nedávno súťažil v Let's Dance, no jeho výkon po 3. kole už nestačil na to, aby išiel ďalej. S odstupom času priznal, že mal v tom čase ťažké stavy a dokonca aj pribral.

Fero sa už krátko po vypadnutí netajil tým, že ho chytila depka. Po chvíľke ho to však prešlo s tým, že chvalabohu, už skončil. Totiž už podľa jeho slov nevedel a ani nechcel ísť ďalej, aj keď na druhej strane si aj s tanečnou partnerkou Vanesskou hovorili, že ešte dve kolá by možno radi dali. Na druhý deň ráno po nedeli, keď opustil súťaž, ho vraj znova chytila depka.

Fero Joke sa musel so šou rozlúčiť po 3. kole. Zdroj: tv markíza

„Bolo toho veľmi veľa, bolo to veľmi náročné, no už som naozaj nevládal psychicky aj fyzicky. Na druhý deň ráno po vypadnutí ma chytila depka, že panebože, sedem týždňov som chodil na tréningy a zrazu nič. Nemám prácu, neviem, čo budem robiť. Samozrejme, však nejakú prácu mám, ale zrazu nebudem tancovať. Prišla úzkosť, no potom to prešlo. Aj ja som mohol pre to viac spraviť,” prezradil nám Fero, keď sme ho stretli na tlačovej konferencii k ankete Social Awards, v ktorej je nominovaný už tretí rok za sebou v kategórii zabávač.



„Naozaj som už nevládal. Už len keď povedia vaše meno, že idete tancovať, je to veľmi náročné v živom prenose. Stres z toho ma vyčerpal na celý ďalší týždeň,” pokračoval komik. "Prvé kolo som si užil na 50 %, ale druhé a tretie už asi len na 10 %. Možno to bolo tým, že na generálke som spanikáril a už to potom išlo zle,” hovorí a dokonca spomínaný stres mu pridal aj kilá navyše: „Pribral som 5 kíl (smiech). Po tréningu som zjedol aj dvere z chladničky! Pil som kečup, lebo cukor, ideeš! Prišiel ten stres a išlo to paradoxne hore. Milujem sladké, jem ho na tony, bezlepkové.”



