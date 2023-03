V šou Bez servítky sa tento týždeň predvádza podarená pätica súťažiacich, kde si už v pondelok poriadne skočili do vlasov Nikoleta s Ivetou. Ich slovné prestrelky pokračujú naďalej.

Hneď v pondelok sa niektorí účinkujúci riadne predviedli. Nikoleta si doniesla pre istotu vlastné jedlo a Iveta kritizovala takmer všetko. Práve tieto dve dámy si prejavili vzájomné nesympatie. V utorok Iveta všetkých prekvapila, keď jej u Sama, najmladšieho účastníka tohto týždňa, chutilo takmer všetko.

Exfarmárka Nikola si pustila jazyk na špacír. Zdroj: tv joj

„Podržíš mladého chlapca, pooblizuješ nožík, som zvedavá, kto príde zajtra," zahlásila Nikola na správanie Ivety. „Dá sa rozprávať aj bez toho, aby si stále niekoho urazila, ponížila alebo sa tvárila, že si niečo viac,” pokračovala Nikola. „Akoby všetci mali niečo proti mne,” začudovala sa Iveta. „Nikol, ty nezabúdaj na to, že si mi včera povedala, že som hnusoba,” pustila sa do Nikoly. Tieto dve dámy si poriadne nesadli a uvidíme, či sa do piatka nepobijú...

