Novým týždňom začala nová skupina súťažiacich. Tentoraz sa síce v pätici nenachádza žiadna známa tvár, no už po prvých dňoch je jasné, že sa je na čo pozerať. Pondelkové menu neulahodilo nielen Gabriele, ale ani Patrícii. Celý čas obe poriadne kritizovali a je jasné, že do konca týždňa ich bude ešte dosť počuť. A diváci im to opäť dali vyžrať.

V relácii Bez servítky účinkuje zaujímavá skupinka. Zdroj: tv joj

„Otrasné obidve. Povedať si názor je jedna vec, ale to, čo stvárali hentie strašidlá, to nemalo s konštruktívnou kritikou nič spoločné, takže už teraz viem, že ich varenie bude úplný prepadák,” reagovala diváčka Lýdia. No našli sa aj takí, ktorí si všimli, že Gabikine pery sú výrazne väčšie. „Tá s tou namaľovanou pusou, koniec,” spomenula Renáta. „Bože, tá blondína s tými napichanými perami,” pokračovala Janka. Viacerí sa zhodli, že jej dokonca bolo aj ťažšie rozumieť. Len nedávno sa v relácii predviedla aj výrečná hlučná a prostoreká Žaneta (47), ktorá rovnako ako Gabriela pútala pozornosť od prvej časti. V jej prípade išlo skôr o odhalené poprsie.

