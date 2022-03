Jeden šok za druhým. Aktuálna zostava v relácii Bez servítky vyráža všetkým dych. Už v pondelok to pri stole vyzeralo ako na vojnovom poli, no nikto nečakal, ako sa to vyhrotí o dva dni. Počas varenia mladučkej Natálie sa divákom dvíhal žalúdok a neskôr to zaklincovali dvaja nevychovanci.

Bordel, smrad, špina, urážky a plač. V tomto duchu sa niesla stredajšia časť Bez servítky. Súťažiacich hostila mladá fotografka Natália (19), ktorá so svojím 55-ročným partnerom býva pri Devínskom jazere v menšom domčeku. Od pondelka pôsobí ako veľká gurmánka s vyberaným jazýčkom, ktorá si potrpí na dobré jedlo a vyvážené chute. Aj preto boli ostatní súťažiaci zvedaví, čo predvedie v kuchyni.

Už počas prehliadky domu, v ktorom býva, bolo jasné, že to bude „podívaná“. Ako sama Natália naznačila, s rodičmi najideálnejšie vzťahy nemá, no rozumie si najmä so sestrou, ktorá jej pri varení pomáhala. Divákom však začínalo byť nevoľno už v úvodných minútach. Hostiteľka sa pochválila izbou, v ktorej bývajú jej dvaja domáci miláčikovia – nadrozmerný zajac Šarlota a malý čierny pieskomil.

Natália šokovala nielen hostí ale aj divákov. Zdroj: tv joj

V ich izbe bol bordel ako v tanku, dotrhané veci, jedlo a rôzne semiačka úplne všade. A podobne vyzerala aj kuchyňa. Mastná špina na spotrebičoch, stole, lampe či vypínačoch. A to bol len začiatok. Keď hostia dorazili k Natálii, boli prekvapení, že nemala 4 stoličky. Dušan a Pavel sedeli na gauči a celý čas sa na to sťažovali. Kritikou nešetrili ani pri predjedle. Natália nachystala nátierky, ktoré sa servírovali bez príborov. Pavel sa do toho pustil s veľkou vervou a namiesto toho, aby ich ochutnával postupne, naberal si jednu cez druhú a jedol ich veľmi nevhodným spôsobom.

Keď Natália s dobrým úmyslom ukázala Dušanovi a Pavlovi zajačika, nečakala, že to celú situáciu ešte zhorší. Od smradu v izbe ich oboch naplo. „Tak ja som dnes dojedol. Dúfam, že ako hlavné jedlo nebude jeho brat na smotane,“ reagoval Dušan. Ani počas hlavného jedla sa situácia nevylepšila. Dušanovi prekážal zápach z jahniaceho mäsa aj to, že jedlo servírovala na zemi. A aby toho nebolo málo, Pavel si počas jedenia utieral ústa do obrusu.

Vrcholom večera bola debata o deťoch. „Mne pripadajú malé, trochu smradľavé a nemotorné. Neviem, čo mám s nimi robiť,“ vyhlásila Natália, čo mužov pri stole dorazilo. „Nie si ty náhodu vrahyňa detí? Alebo ti vypisuje Kollár a tebe sa to celé zhnusilo, alebo ja neviem,“ rýpal do nej Pavel a Natália sa rozplakala. Nepríjemné to bolo aj Karin a Nikolete, ktoré s nimi tiež večerali. „Humusáčka. Nauč sa upratovať, dodržiavať hygienu a čistotu. A to prasa pri stole už ani nekomentujem, fuj,“ reagovala diváčka Jarka. „Z relácie o varení sa stala nechutná a odporná reality šou, kde sa k sebe ľudia správajú ako zvery. S gastronómiou to nemá absolútne nič spoločné,“ pridal sa Boris. „Pavol je nechutný chrapúň. Nevyzerá, že to má v hlave v poriadku. Ja by som ho vyrazila z domu. Natália je ešte mladá. No žije veľmi špinavo, hádam dospeje a zmení sa to,“ pridala sa diváčka Romana. „Vôbec to nebolo o varení. Ľuďom sa dvíhal žalúdok nielen zo špiny, z Natálie, ale aj z Pavla. Hrôza,“ zhodnotila pani Vierka.

