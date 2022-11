S módnymi trendmi si tyká a roky patrí k najlepšie obliekaným celebritám. A od toho je už len krôčik k navrhovaniu vlastných modelov, do ktorých sa pustila ešte v 90. rokoch. Mala svoju módnu značku.

„Mala som značku Model Soňa Müllerová, vyrábalo sa v krajčírskej firme v Pezinku a neskôr v dielni v Solčanoch. Bola to elegantná móda, najmä kostýmy, ktoré boli vtedy veľmi populárne. Dokonca som na odevnom veľtrhu v Brne získala cenu za najlepšiu kolekciu v kategórii Biznis. Potom vzhľadom na život a všetko naokolo (pravdepodobne má na mysli prácu, výchovu detí a rozvod s Richardom Müllerom v roku 2001 – pozn. red.) som to nechala, ale vždy som si hovorila, že raz príde čas, keď sa ešte k dizajnu a tvorbe vrátim a budem aktívna aj v tomto priestore. A stalo sa, vymýšľam šperky podľa svojho gusta, také, ktoré by som rada nosila ja sama.“

Otvorenie nového klenotníctva v Bratislave. Soňa Müllerová prišla ozdobená šperkami vlastnej tvorby. Zdroj: EMIL VAŠKO

Samozrejme, že ich aj nosí, počas nášho stretnutia mala na krku jemnú retiazku s čiernym diamantom a na ruke originálny prsteň s double perlami. Ako zdôrazňuje, ide o malé a štýlovo minimalistické kolekcie, ktoré sú výnimočné solitérnymi kameňmi. Dajú sa kúpiť iba v dvoch obchodoch – jeden z nich je unikátny moderný concept store, ktorý podporuje lokálny dizajn, a druhý obchod sa špecializuje na originálne značky šperkov. A ešte je možné sa k nim dostať aj cez internet. Ako prvá vidí vždy novú kolekciu mamina fanúšička – dcéra Ema (29), ktorá sa v nich aj objaví ako prvá, pretože ich rada a s hrdosťou nosí.

Prvý impulz k tomu, že sa moderátorka vrátila po rokoch k navrhovaniu, prišiel tak, že si dala urobiť originálny prsteň sama pre seba. „So zlatníkom sme vtedy dlho debatovali a on mi navrhol, či by som neskúsila navrhovať šperky aj pre druhých, lebo mám dobré nápady. Ale stalo sa tak až o pár rokov neskôr, lebo iba vďaka môjmu partnerovi (klenotník a šperkár Jaroslav Bednár, pozn. red.) som mala ľahšiu cestu k realizácii svojich prvých prsteňov. A ešte vďaka Evke Sýkorovej Čomborovej, zakladateľke platformy Virvar, ktorá ich ocenila, podporila ma a nasmerovala k ďalším realizáciám. Potom som sa nadýchla a vstúpila som do sveta prírodných klenotnícky zaujímavých kameňov. Zatiaľ som z nich vytvorila 30 prsteňov.“

Dcéra Emma je maminým prvým kritikom a nositeľom jej kolekcií. Zdroj: archív S. M.

