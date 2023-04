To, že Soňa Müllerová (61) v minulosti tvorila pár s kontroverzným spevákom Richardom Müllerom (61), nie je žiadne tajomstvo. Ich cesty sa však po 15 rokoch rozišli a manželstvo sa skončilo rozvodom. Dnes si každý žije svoj život, no moderátorka sa najnovšie vrátila k svojmu ťažkému obdobiu.

Energická Soňa Müllerová nedávno prijala pozvanie do youtubovej relácie Zvedavá Zuza, kde spoločne so Zuzanou Vačkovou diskutovali aj o moderátorkinej interpretácii pocitov počas rozvodu. To, že dvojica išla v roku 2001 od seba, malo príčiny v Rišovom bohémskom živote, v jeho avantúrach so ženami a vyzliekaní na koncertoch. „Myslím si, že Soňa odišla pre moje excesy, nevery a klamstvá,“ vyhlásil v minulosti hudobník.

Richard Müller si počas života preskákal všeličím.. Zdroj: Jana Marie Knotová

„V rámci nášho vzťahu som robila veci tak, že som potláčala samu seba, pretože to bolo v prospech rodiny. Bála som sa viac presadiť svoje potreby, aby som neprišla o rodinné prostredie. Ale aj tak som oň prišla,” prehovorila o svojich problémoch spred rokov. „Potom som sa naučila, že môžem fungovať aj tak, že o nič zo seba neprídem. Nikomu nedovolím, aby mi zobral moju ženskú energiu, viem ostať identickým človekom a mať popritom aj partnera. A ak mi náhodou nevyhovuje, alebo ja jemu, tak sa vieme rozlúčiť a zobrať si z toho niečo vo svoj prospech. Nie je to osobné zlyhanie,“ dodala.

Soňa Müllerová s dcérou Emou. Zdroj: Instagram @muller.sona

Na otázku, či bolo pre ňu ťažké odísť z dlhoročného manželstva, povedala, že to bolo ťažké len mentálne, „Ale čo sa týka toho odhodlania, tej organizácie, tak to bolo ľahšie. Povedala som si, že stačí a hotovo.“ Následne si spomenula na príhodu, keď jej počas sťahovania pomáhala upratovačka, „Povedala mi, aby som si sadla na terase a poplakala si. A na to som jej povedala: Viete čo, nebudem plakať. Idem ďalej a hotovo.“

