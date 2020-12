Müllerová sa okrem partnera, klenotníka Jaroslava venuje synovi Filipovi a svojmu štvornohému miláčikovi. S ním zažíva krásne prechádzky po Bratislave, no práve vďaka nim natriafa na neporiadnych ľudí. „Strašne ma hnevá toto obdobie, že okrem exkrementov, prezervatívov a všetkého možného, čo sa na nábreží dá vždy nájsť ráno. A do toho sa tam povaľujú aj rúška,“ rozhorčila sa Müllerová v jojkárskom Top Stare. „Keby si každý po sebe upratal to, čo si našpiní, keby sa toho zbavil a nič po sebe nenechal, tak by tu asi bolo čisto,“ dodala moderátorka.





Soňa Müllerová na nedávnej akcii. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO