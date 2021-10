Moderátorka Soňa Müllerová strávila narodeniny v práci. Vysielala Dámsky klub, na ktorého konci na ňu čakalo prekvapenie. Viacerí kolegovia jej zablahoželali priamo pred kamerami. Oslávenkyňa dostala krásne kytice a všetky gratulácie ju nesmierne dojali. „A to som chcela, že to bude taký obyčajný deň... a zrazu je to vďaka vám niečo výnimočné. Urobili ste mi jeden výnimočný deň, na ktorý nikdy nezabudnem,“ vyhlásila Soňa. Všetko to spískala jej kolegyňa a dobrá kamarátka Karin Majtánová. „Myslela som si, že týmto dňom len nejako preletím. Vedela som, že bude kytica, lebo som bola dohodnutá s Karin, že to bude len také šup-šup na konci vysielania. Naozaj som si myslela, že to bude len taký obyčajný deň, ale je taký neobyčajný. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali,“ povedala nám po vysielaní.

Cifrová Ostrihoňová v Dámskom klube u Ivety Malachovskej. Zdroj: rtvs

Z jej dlhoročných kolegýň bola v štúdiu prítomná len Majtánová. Iveta Malachovská a Andrea Chabroňová do štúdia neprišli. Už dlhšie sa šušká, že kolegyne majú medzi sebou problémy a aj preto ich dvojice museli pred časom pomeniť. Vypovedá o tom nielen Majtánovej svadba, na ktorej sa objavila iba Müllerová, ale aj nedávna akcia RTVS, na ktorú síce prišli všetky štyri, no pri jednom stole ste ich rozhodne nevideli. Soňa sedela s Karin a o pár metrov ďalej Iveta s Andreou. Ani jedna však nepripustila, že by medzi nimi vládli nejaké nezhody.

Otázne potom je, prečo sa Malachovská a Chabroňová neukázali ani na piatkovej večernej oslave Müllerovej 60-ky. Soňa totiž usporiadala súkromnú párty v bratislavskom podniku, na ktorú pozvala mnoho kamarátov. Z jej kolegýň sa však opäť zúčastnila iba Majtánová. Prečo? „Ja som Soňke gratulovala vo štvrtok v deň narodenín, v piatok sme mali doma rodinnú oslavu,“ povedala nám Iveta Malachovská. “Soničke som blahoželala vo štvrtok, v deň narodeninín,” reagovala Andrea Chabroňová.

