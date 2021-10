Aj keď sú estetické vylepšenia už každodennou rutinou mnohých žien, veľa z nich sa k tomu ešte stále nerado priznáva. Medzi tie, ktoré bez okolkov hovoria o vylepšeniach, patrí Zdena Studenková, nedávno i Zuzana Belohorcová a pred vyše rokom priznala plastiku aj Kamila Magálová (70). Zákrok plánuje aj Soňa Müllerová. Tá pred pár dňami oslávila 60-ku. Napriek tomu, že na svoj vek nevyzerá a ani sa naň zďaleka necíti, ako sa nám zverila v rozhovore, plánuje skrášľovací zákrok. Ženy v zrelšom veku by totiž mali investovať do seba nielen zvnútra, ale aj zvonka.

Soňa oslávila 60-ku v práci. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Pravidelne chodím na kozmetiku. Chystám sa napr., len moja profesia mi na to nedáva veľký priestor, dať si zoperovať viečka. Už som si povedala, že by som to chcela, len na to potrebujete dlhý čas na rekonvalescenciu a ja som dosť v práci a v lete, keď nevysielame, nie je vhodný čas na to. Hľadám termín. Ale určite toto je to, čo by som si chcela dať urobiť v rámci nejakej estetiky,” prezradila nám Soňa.

