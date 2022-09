Soňa je pozitívna žena, milujúca matka, obľúbená kolegyňa. Pracuje ako sestra v domove dôchodcov, starostlivosť o druhých ju napĺňa. Vnútri skrýva traumu zo svojej váhy. Rodičia ju odmalička za nadváhu kritizovali. Mama ju nikdy za nič nepochválila a tento pocit v nej pretrváva dodnes. Stále majú zlé vzťahy, nestretávajú sa. Soňa je na materskej dovolenke s mladším synom, no onedlho ju čaká nástup do novej práce. Žije život svojich detí, seba dáva na posledné miesto priorít. Vyjedá chladničku a sladkosti po 22. hodine večer a ručička na jej váhe dosiahla 138 kíl.

Soňa Šubjaková z Extrémnych premien počas tréningu s Marošom Molnárom. Zdroj: TV MARKÍZA

Soňa seba nerieši, lebo je to tak jednoduchšie. Pohľad do zrkadla neznáša. Nie je dobrým príkladom pre svoje deti, dcéra je už závislá od cukru a začína mať nadváhu. Najmä kvôli deťom sa teda rozhodla zmeniť sa. Aj preto, že odmalička nemala podporu v rodičoch, ktorí sa do nej navážali, že je tlstá.

„Tým, že som bola vždy obéznejšia, aj doma mi to dávali najavo. Vždy som bola akoby iná, že oni, moji rodičia, ma brali ako inú. Vzťah s mamou, otcom a so sestrou je stále veľmi zlý,” prezradila Soňa, pre ktorú rodina znamená základ. „Jej rodina sa vždy do nej nejako navážala a prekážalo im, že je taká, aká je,” hovorí manžel.

„Soňa sa nahnevala a prestala s nami komunikovať. Na základe aj rečí iných ľudí, ktorí nám asi chceli uškodiť,” povedala jej mama Marta. Ako to napokon celé zvládne a koľko sa jej podarí schudnúť, uvidíte dnes o 20.30 hod. na Markíze.



Prečítajte si tiež: