Petrana bola počas druhého ceremoniálu ako na ihlách. Dievčatá totiž dostali možnosť, aby na papierik napísali meno tej, ktorá sa podľa nich k Tomášovi najmenej hodí. No a jej meno sa skloňovalo najčastejšie. Mladučká kráska si už bola viac-menej istá, že práve preto sa jej od Tomáša ruža neujde a pôjde domov. Opak sa stal pravdou. Kvietok dostala a televízny ženích sa rozhodne, že sa bude chcieť sám presvedčiť, či sú reči o Petrane pravdivé. Pozve ju na rande a niektoré súťažiace takmer od zlosti roztrhne.

Tomáš zobral Petranu na rande. Zdroj: TV Markíza

Pre Petranu vymyslí dobrodružstvo, na ktoré len tak ľahko nezabudne. Dokonca sa ocitnú priamo pod vodopádmi a obaja sa budú cítiť ako v pravom romantickom filme. Následne ju pozve na večeru, kde sa mu Petrana zverí so šokujúcou vecou. „Mala som seriózne veľmi ťažké mentálne problémy. Asi od 16 rokov som mala extrémne depresie, úzkosti. V sedemnástich som sa pokúsila o samovraždu. Tuto mám jazvu, vidíš?,” zverila sa Tomášovi a prešla si prstom po zápästí, čím dala najavo, že si pred rokmi podrezala žily. „A mala si nejaké problémy od detstva?” citlivo sa jej opýtal Tomáš.

Petrana z Ruže pre nevestusa pokúsila o samovraždu. Tomášovi ukázala jazvu na zápästí. Zdroj: TV Markíza

„Kedysi som si myslela, že som extrémne škaredá. Nemala som rada svoje oči, ľudia ma za to šikanovali a hovorili mi, že som zombie. To bolo dokonca aj v škôlke. Prestala som chodiť do školy. Mala som aj bulímiu a tá sa mi stále môže vrátiť. Raz, keď to máš, tak stále máš ten hlas v hlave, a to nutkanie, ale musíš byť naozaj silný na to, aby si to prekonal. A ja som teraz úplný opak. Mám neskutočnú fóbiu zo smrti. Niekedy neviem zaspať, pretože dostanem strašnú úzkosť, že čo bude po smrti, či to bude iba ničota a tak… Je to zábavné, že niekto, kto si chcel zobrať vlastný život, tak teraz v noci rozmýšľam nad tým, že Ježíííš, ja nechcem zomrieť! Chcem žiť navždy!” zdôverila sa mu. Ako ich rande dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.