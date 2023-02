Posledné dva ročníky drsnej reality šou sledujú aj mladšie ročníky. Dôvodom je účasť obľúbených youtuberov – Daniela „Goga” Štraucha v prvej sérii a Filipa „FiFqo” Jánoša v tomto ročníku. Keď sa moderátora počas priameho prenosu diváci pýtali na výrazného Filipa, zhodnotil, že ho má v láske viac ako jeho predchodcu Goga. „Ja som teda nevidel veľa z Farmy, ale z toho, čo som pochopil, mi je jasné, že sa jeho stratégia nezmenila, tichá voda brehy myje,” odpovedal.

Moderátor šou Survivor Ondřej Novotný. Zdroj: tv markíza

Víťaza Farmy označil za nekonfliktného a tichšieho, vyhľadáva kontakt s osobami, ktoré sú introvertnejšie. „Sám však taký nie je, keď má nejakú rolu v hre. Podobne to bolo aj s Gogom, ale Filip je viac moja šálka kávy. Obaja sú síce odchovaní na YouTube – keď svieti červená, tak sa nakopnú, a keď sa vypne, sú len schránky bez duše. S Danielom to však bolo horšie. Ten svojím správaním hneval, iritoval svojich spoluhráčov. Vyslovene vyhľadával pohľadom kameru, čumel do nej a robil úplne všetko preto, aby bol v zábere. V momente, keď ho kamera nesnímala, tak akoby ani neexistoval,” nedával si servítku pred ústa.

Prečítajte si tiež: