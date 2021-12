Český herec Filip Rajmont vyštudoval DAMU a potom tam chvíľu aj učil. Podľa svojich slov bol k študentom viac priateľský, než by sa hodilo. Najviac sa zblížil práve s Ivanom Luptákom, s ktorým potom dlhých sedem rokov spolu aj žili. „Zoznámili sme sa, keď som skúšal Ako je dôležité mať Filipa. On skúšal hru, ja som tam prišiel ako odborný asistent. Mňa to bavilo, ale robiť by som to nemal, to na školu nepatrí, tak som odišiel. Oni ma teda vyhodili, ale môžem hovoriť, že som odišiel, lepšie to znie,“ smial sa Filip v programe 7 pádov Honzy Dedka, ktorý jasne naznačil, že práve kvôli veľkým sympatiám k študentovi Luptákovi musel odísť.

Český herec Filip Rajmont. Zdroj: Prima FTV

„Ivan býval s Tomášom Klusom ešte ako chudobní študenti. Tomáš stále hral tie svoje pesničky, ale ja som s ním chcel byť sám a chcel som, aby šiel spať, a on prehrával v kuchyni celé jeho prvé CD. Hovoril som si, nech už ide preč ten pesničkár,“ rozprával ďalej Filip. V živote vraj mal iba dva vážnejšie vzťahy. „Prvý s mojím terajším šéfom činohry Danielom Špinarom. Je prísny a ku mne ešte prísnejší. Ten vzťah nejako vyzeral, no potom som mu napríklad zahol, tak mi to potom v práci vracal. Druhý s Ivanom,“ prezradil na záver úprimný herec.

Hoci Filip tvrdí, že mal zatiaľ iba dva vážne vzťahy, má za sebou aj registrované partnerstvo. Avšak iba naoko. S režisérom seriálu Rodinné putá Vladimírom Drhou (†73) ho spájalo veľké priateľstvo. Keď Vladímir ochorel na rakovinu, Filip sa o neho staral. „V registrovanom partnerstve sme boli preto, že iná možnosť – zvlášť po administratívnej a inej stránke – jednoducho nebola,“ povedal dávnešie v českom Blesku Rajmont.